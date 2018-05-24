FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,74 değer kaybederek 101.138,08 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 199 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 753,60 puan azalışla 101.138,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 1.135,44 puan ve yüzde 1,11 artarak 103.027,12 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.700,30 puan ve yüzde 1,67 değer kazanarak 103.591,99 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.888,77 puanı, en yüksek 103.758,63 puanı gören endeks, günü yüzde 0,74 azalışla 101.138,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,04, sanayi endeksi yüzde 0,86, hizmetler endeksi yüzde 0,67, teknoloji endeksi de yüzde 0,75 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 970,96 puan ve yüzde 0,77 azalarak 124.775,38 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 74'ü prim yaptı, 319'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Halkbank ve Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.305,18 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.305,18 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 199 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,6995 lira, satışta 4,7183 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,8430 lira, satışta 4,8624 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,46'dan, bileşik getirisi de yüzde 17,14'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 992 milyon 359 bin 334,80 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 225 milyon 128 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 15,15 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1727, sterlin/dolar paritesi 1,3374, dolar/yen paritesi de 109,16 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,14 dolardan işlem görüyor.

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