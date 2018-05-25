Piyasalarda gün sonu

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.856,36 puan ve yüzde 2,29 artarak 127.631,74 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 295'i prim yaptı, 82'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Petkim ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,79, sanayi endeksi yüzde 2,71, hizmetler endeksi yüzde 1,08 ve teknoloji endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, güne 648,12 puan ve yüzde 0,64 artarak 101.786,20 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.243,25 puan ve yüzde 1,23 değer kazanarak 102.381,33 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.321,60 puanı, en yüksek 103.349,16 puanı gören endeks, günü yüzde 2,04 artışla 103.200,08 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 198 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,7174 lira, satışta 4,7363 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,6995 lira, satışta 4,7183 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 17,43'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 502 milyon 452 bin 578,01 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 136 milyon 100 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 15,19 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1668, sterlin/dolar paritesi 1,3322, dolar/yen paritesi de 109,37 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,62 dolardan işlem görüyor.

