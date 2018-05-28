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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 3,22 değer kazanarak 106.525,25 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 191 bin 810 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.325,17 puan artışla 106.525,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 1.281,03 puan ve yüzde 1,24 artarak 104.481,11 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 2.900,35 puan ve yüzde 2,81 değer kazanarak 106.100,44 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 104.416,43 puanı, en yüksek 106.525,25 puanı gören endeks, günü yüzde 3,22 artışla 106.525,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,80, sanayi endeksi yüzde 3,37, hizmetler endeksi yüzde 3,53, teknoloji endeksi de yüzde 1,33 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 4.069,22 puan ve yüzde 3,19 artarak 131.700,96 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 357'si prim yaptı, 37'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Petkim ve Koç Holding bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.299,04 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.299,04 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,5934 lira, satışta 4,6118 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,7174 lira, satışta 4,7363 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 191 bin 810 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,71'den, bileşik getirisi de yüzde 17,41'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 167 milyon 75 bin 224,73 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 122 milyon 137 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 15,19 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1628, sterlin/dolar paritesi 1,3307, dolar/yen paritesi de 109,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,20 dolardan işlem görüyor.

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