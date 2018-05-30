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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 19:18 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 1,18 değer kaybederek 103.869,02 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 186 bin 700 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.244,36 puan azalışla 103.869,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 134,14 puan ve yüzde 0,13 azalarak 104.979,24 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 289,04 puan ve yüzde 0,27 değer kaybederek 104.824,34 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.639,48 puanı, en yüksek 105.785,20 puanı gören endeks, günü yüzde 1,18 azalışla 103.869,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,80, sanayi endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 1,70, teknoloji endeksi de yüzde 0,24 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.809,10 puan ve yüzde 1,39 azalarak 127.923,32 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 149'u prim yaptı, 209'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.301,45 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.301,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde değer 0,39 kazanırken altının kilogramı kapanışta 186 bin 700 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,4802 lira, satışta 4,4982 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,5930 lira, satışta 4,6114 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,35'ten, bileşik getirisi de yüzde 17,02'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 116 milyon 851 bin 47,35 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 4 milyar 763 milyon 680 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 15,21 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1613, sterlin/dolar paritesi 1,3271, dolar/yen paritesi de 108,89 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,23 dolardan işlem görüyor.

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