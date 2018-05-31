Piyasalarda gün sonu

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 4.274,76 puan ve yüzde 3,34 azalarak 123.648,55 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 83'ü prim yaptı, 307'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Petkim ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,23, sanayi endeksi yüzde 1,74, hizmetler endeksi yüzde 2,59, teknoloji endeksi de yüzde 0,64 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi güne 395,38 puan ve yüzde 0,38 artarak 104.264,40 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.228,61 puan ve yüzde 1,18 değer kaybederek 102.640,41 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.579,79 puanı, en yüksek 104.375,30 puanı gören endeks, günü yüzde 3,10 azalışla 100.652,27 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 188 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,4777 lira, satışta 4,4956 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,4802 lira, satışta 4,4982 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,58'den, bileşik getirisi de yüzde 17,27'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 850 milyon 431 bin 2,55 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 4 milyar 868 milyon 225 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 15,53 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1658, sterlin/dolar paritesi 1,3287, dolar/yen paritesi de 108,66 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,86 dolardan işlem görüyor.

