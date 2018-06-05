FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 1,44 değer kaybederek 97.823,15 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 191 bin 750 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.426,65 puan azalışla 97.823,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 350,62 puan ve yüzde 0,35 artarak 99.600,41 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 565,83 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 98.683,97 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.665,35 puanı, en yüksek 99.908,51 puanı gören endeks, günü yüzde 1,44 azalışla 97.823,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,97, sanayi endeksi yüzde 0,62, hizmetler endeksi yüzde 1,70, teknoloji endeksi de yüzde 0,50 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.757,85 puan ve yüzde 1,45 azalarak 119.891,28 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 171'i prim yaptı, 169'u geriledi.
Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Koza Altın ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.294,97 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.294,97 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 191 bin 750 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,6041 lira, satışta 4,6225 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,6251 lira, satışta 4,6437 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 17,54'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 199 milyon 667 bin 519,59 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 513 milyon 511 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 15,20 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3356, dolar/yen paritesi de 109,69 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,19 dolardan işlem görüyor.

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