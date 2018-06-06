Piyasalarda gün sonu

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.252,08 puan ve yüzde 1,04 azalarak 118.639,20 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 92'si prim yaptı, 283'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim ve İpek Doğal Enerji bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 1,73, hizmetler endeksi yüzde 2,31, teknoloji endeksi de yüzde 0,09 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi güne 446,44 puan ve yüzde 0,46 artarak 98.269,59 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 2.594,51 puan ve yüzde 2,65 değer kaybederek 95.228,64 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.126,49 puanı, en yüksek 98.361,79 puanı gören endeks, günü yüzde 1,19 azalışla 96.657,71 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 191 bin 950 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,6062 lira, satışta 4,6247 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,6041 lira, satışta 4,6225 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,32'den, bileşik getirisi de yüzde 18,07'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 320 milyon 242 bin 422,64 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 193 milyon 440 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 15,14 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1777, sterlin/dolar paritesi 1,3428, dolar/yen paritesi de 110,03 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,84 dolardan işlem görüyor.

