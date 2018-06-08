FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 18:30 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 2,79 değer kaybederek 95.875,71 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 187 bin 500 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.747,95 puan azalışla 95.875,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 432,91 puan ve yüzde 0,44 azalarak 98.190,74 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.842,62 puan ve yüzde 1,87 değer kaybederek 96.781,03 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.624,99 puanı, en yüksek 98.190,74 puanı gören endeks, günü yüzde 2,79 azalışla 95.875,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,11, sanayi endeksi yüzde 3,09, hizmetler endeksi yüzde 3,31, teknoloji endeksi yüzde 1,39 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 3.777,87 puan ve yüzde 3,11 azalarak 117.651,46 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 74'ü prim yaptı, 323'ü geriledi.
Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.298,08 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.298,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 187 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,4992 lira, satışta 4,5173 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,5457 lira, satışta 4,5640 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,85'ten, bileşik getirisi de yüzde 18,65'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 604 milyon 393 bin 573,05 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 4 milyar 903 milyon 391 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 16,25 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1766, sterlin/dolar paritesi 1,3410, dolar/yen paritesi de 109,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,23 dolardan işlem görüyor.

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