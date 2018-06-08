Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.747,95 puan azalışla 95.875,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 432,91 puan ve yüzde 0,44 azalarak 98.190,74 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.842,62 puan ve yüzde 1,87 değer kaybederek 96.781,03 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.624,99 puanı, en yüksek 98.190,74 puanı gören endeks, günü yüzde 2,79 azalışla 95.875,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,11, sanayi endeksi yüzde 3,09, hizmetler endeksi yüzde 3,31, teknoloji endeksi yüzde 1,39 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 3.777,87 puan ve yüzde 3,11 azalarak 117.651,46 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 74'ü prim yaptı, 323'ü geriledi.

Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.298,08 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.298,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 187 bin 500 lira oldu.