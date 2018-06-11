Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 785,65 puan artışla 96.661,36 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi haftaya 215,45 puan ve yüzde 0,22 azalarak 96.442,26 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 548,72 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 97.206,43 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.396,54 puanı, en yüksek 97.186,54 puanı gören endeks, günü yüzde 0,82 artışla 96.661,36 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 0,93 değer kazandı.
BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.155,02 puan ve yüzde 0,98 artarak 118.806,48 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 160'ı prim yaptı, 215'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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- Altının onsu 1.302,11 dolar
Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.302,11 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 188 bin 900 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,5105 lira, satışta 4,5285 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,4992 lira, satışta 4,5173 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,00'den, bileşik getirisi de yüzde 18,81'den gerçekleşti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 227 milyon 768 bin 727,62 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 166 milyon 251 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 16,26 olarak gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1808, sterlin/dolar paritesi 1,3385, dolar/yen paritesi de 109,89 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,55 dolardan işlem görüyor.
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