Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 785,65 puan artışla 96.661,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 215,45 puan ve yüzde 0,22 azalarak 96.442,26 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 548,72 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 97.206,43 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.396,54 puanı, en yüksek 97.186,54 puanı gören endeks, günü yüzde 0,82 artışla 96.661,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 0,93 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.155,02 puan ve yüzde 0,98 artarak 118.806,48 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 160'ı prim yaptı, 215'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.302,11 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.302,11 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 188 bin 900 lira oldu.