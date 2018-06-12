Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.354,38 puan azalışla 95.306,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 187,83 puan ve yüzde 0,19 azalarak 96.473,53 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 799,56 puan ve yüzde 0,83 değer kaybederek 95.861,80 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.950,58 puanı, en yüksek 96.783,19 puanı gören endeks, günü yüzde 1,40 azalışla 95.306,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,18, sanayi endeksi yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 1,90, teknoloji endeksi de yüzde 1,49 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.669,49 puan ve yüzde 1,41 azalarak 95.306,98 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 124'ü prim yaptı, 240'ı geriledi.

Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

\

- Altının onsu 1.298,64 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.298,64 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,02 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 188 bin 950 lira oldu.