Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.354,38 puan azalışla 95.306,98 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi güne 187,83 puan ve yüzde 0,19 azalarak 96.473,53 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 799,56 puan ve yüzde 0,83 değer kaybederek 95.861,80 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.950,58 puanı, en yüksek 96.783,19 puanı gören endeks, günü yüzde 1,40 azalışla 95.306,98 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,18, sanayi endeksi yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 1,90, teknoloji endeksi de yüzde 1,49 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.669,49 puan ve yüzde 1,41 azalarak 95.306,98 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 124'ü prim yaptı, 240'ı geriledi.
Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
\
- Altının onsu 1.298,64 dolar
Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.298,64 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,02 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 188 bin 950 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,5459 lira, satışta 4,5642 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,5105 lira, satışta 4,5285 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,08'den, bileşik getirisi de yüzde 18,90'dan gerçekleşti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 480 milyon 390 bin 297,77 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 140 milyon 668 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 16,44 olarak gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1782, sterlin/dolar paritesi 1,3351, dolar/yen paritesi de 110,26 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,49 dolardan işlem görüyor.
En fazla ihracat yapan firmalar açıklandı
Maliye Bakanı Ağbal: Yeniden yapılandırma için 1 milyon 6 bin kişi başvurdu
Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum