Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.802,22 puan azalışla 93.504,76 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi güne 481,44 puan ve yüzde 0,51 azalarak 94.825,54 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 393,22 puan ve yüzde 0,41 değer kaybederek 94.913,76 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.337,28 puanı, en yüksek 95.608,54 puanı gören endeks, günü yüzde 1,89 azalışla 93.504,76 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,58, sanayi endeksi yüzde 1,96, hizmetler endeksi yüzde 1,92, teknoloji endeksi de yüzde 1,41 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.016,49 puan ve yüzde 1,72 azalarak 115.120,51 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 102'si prim yaptı, 278'i geriledi.
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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- Altının onsu 1.297,48 dolar
Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.297,48 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 193 bin 600 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,6451 lira, satışta 4,6637 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,5459 lira, satışta 4,5642 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,25'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,08'den gerçekleşti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 754 milyon 301 bin 911,90 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 50 milyon 468 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 17,45 olarak gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1775, sterlin/dolar paritesi 1,3369, dolar/yen paritesi de 110,38 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,50 dolardan işlem görüyor.
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