FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 1,89 değer kaybederek 93.504,76 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 193 bin 600 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.802,22 puan azalışla 93.504,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 481,44 puan ve yüzde 0,51 azalarak 94.825,54 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 393,22 puan ve yüzde 0,41 değer kaybederek 94.913,76 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.337,28 puanı, en yüksek 95.608,54 puanı gören endeks, günü yüzde 1,89 azalışla 93.504,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,58, sanayi endeksi yüzde 1,96, hizmetler endeksi yüzde 1,92, teknoloji endeksi de yüzde 1,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.016,49 puan ve yüzde 1,72 azalarak 115.120,51 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 102'si prim yaptı, 278'i geriledi.
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

\

- Altının onsu 1.297,48 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.297,48 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 193 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,6451 lira, satışta 4,6637 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,5459 lira, satışta 4,5642 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,25'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,08'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 754 milyon 301 bin 911,90 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 50 milyon 468 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 17,45 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1775, sterlin/dolar paritesi 1,3369, dolar/yen paritesi de 110,38 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,50 dolardan işlem görüyor.

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
TBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştıTBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştı
TMMOB / MMO: Trafik kazaları bayrama gölge düşürmesinTMMOB / MMO: Trafik kazaları bayrama gölge düşürmesin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

Çinlilerin yeni 'canavar'ı ortaya çıktı

Çinlilerin yeni 'canavar'ı ortaya çıktı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştı

TBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştı

TMMOB / MMO: Trafik kazaları bayrama gölge düşürmesin

TMMOB / MMO: Trafik kazaları bayrama gölge düşürmesin

Emeklilere bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdü

Emeklilere bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdü

Burak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdı

Burak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdı

Doho- Antalya direkt uçuşları başladı

Doho- Antalya direkt uçuşları başladı

5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni

5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.