Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.802,22 puan azalışla 93.504,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 481,44 puan ve yüzde 0,51 azalarak 94.825,54 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 393,22 puan ve yüzde 0,41 değer kaybederek 94.913,76 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.337,28 puanı, en yüksek 95.608,54 puanı gören endeks, günü yüzde 1,89 azalışla 93.504,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,58, sanayi endeksi yüzde 1,96, hizmetler endeksi yüzde 1,92, teknoloji endeksi de yüzde 1,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.016,49 puan ve yüzde 1,72 azalarak 115.120,51 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 102'si prim yaptı, 278'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.297,48 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.297,48 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 193 bin 600 lira oldu.