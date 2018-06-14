FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 13:06 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 1,11 değer kazanarak 94.540,84 puana yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.036,08 puan artışla 94.540,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 208,88 puan ve yüzde 0,22 azalarak 93.295,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 92.750,94 puanı, en yüksek 95.406,17 puanı gören endeks, Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle saat 12.40'a kadar işlem gerçekleştirilen günü yüzde 1,11 artışla 94.540,84 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 2,15 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 2,51 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.233,57 puan ve yüzde 1,07 artarak 116.354,08 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 215'i prim yaptı, 132'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.305,06 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 12.40 itibarıyla 1.305,06 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 545 milyon 578 bin 496,24 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 680 milyon 582 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 4 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 17,38 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 12.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1823, sterlin/dolar paritesi 1,3432, dolar/yen paritesi de 109,95 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,61 dolardan işlem görüyor.

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Bodrum-Londra uçak seferleri başladıBodrum-Londra uçak seferleri başladı
Bayram ikramı kestane şekeriBayram ikramı kestane şekeri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Hükümetten FED'in faiz kararına ilk tepki

Hükümetten FED'in faiz kararına ilk tepki

Bitcoin'in çöküşü: Zirveden alanlar paralarının yüzde 70'ini kaybetti

Bitcoin'in çöküşü: Zirveden alanlar paralarının yüzde 70'ini kaybetti

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

Türkiye'nin en uzun tüneli açıldı

Türkiye'nin en uzun tüneli açıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum-Londra uçak seferleri başladı

Bodrum-Londra uçak seferleri başladı

Bayram ikramı kestane şekeri

Bayram ikramı kestane şekeri

Samsun'un kadın dondurma ustaları

Samsun'un kadın dondurma ustaları

Tekfen Holding ve Bilgi Üniversitesi TKYD'ye üye oldu

Tekfen Holding ve Bilgi Üniversitesi TKYD'ye üye oldu

Yediveren incirinde ilk hasat sevinci

Yediveren incirinde ilk hasat sevinci

TBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştı

TBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.