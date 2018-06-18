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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 18:21 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 1,58 değer kaybederek 93.043,28 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 194 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.497,56 puan azalışla 93.043,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, Ramazan Bayramı tatili sonrası haftaya 304,94 puan ve yüzde 0,32 azalarak 94.235,90 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.096,48 puan ve yüzde 1,16 değer kaybederek 93.444,36 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.720,87 puanı, en yüksek 94.235,90 puanı gören endeks, günü yüzde 1,58 azalışla 93.043,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,18, sanayi endeksi yüzde 0,73, hizmetler endeksi yüzde 2,97, teknoloji endeksi de yüzde 4,09 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.156,62 puan ve yüzde 1,85 azalarak 114.197,46 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 122'si prim yaptı, 255'i geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.278,79 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.278,79 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,31 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 194 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,7118 lira, satışta 4,7307 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,6451 lira, satışta 4,6637 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,29'dan, bileşik getirisi de yüzde 19,13'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 623 milyon 488 bin 139,98 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 486 milyon 955 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 17,17 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3242, dolar/yen paritesi de 110,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,72 dolardan işlem görüyor.

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