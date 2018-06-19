FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 1,50 değer kazanarak 94.436,87 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 195 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.393,59 puan artışla 94.436,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 445,65 puan ve yüzde 0,48 azalarak 92.597,62 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 46,07 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 92.997,21 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.288,59 puanı, en yüksek 94.743,17 puanı gören endeks, günü yüzde 1,50 artışla 94.436,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,43, sanayi endeksi yüzde 1,45, hizmetler endeksi yüzde 0,94, teknoloji endeksi yüzde 3,10 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.842,57 puan ve yüzde 1.61 artarak 116.040,02 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 259'u prim yaptı, 116'sı geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

\

- Altının onsu 1.274,70 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.274,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 195 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,7511 lira, satışta 4,7702 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,7118 lira, satışta 4,7307 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,68'den, bileşik getirisi de yüzde 19,55'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 153 milyon 575 bin 839,97 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 879 milyon 275 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 17,11 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3174, dolar/yen paritesi de 109,87 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,75 dolardan işlem görüyor.

PARTNEROrgazmik meditasyon diye gittiler başlarına gelmeyen kalmadı!Orgazmik meditasyon diye gittiler başlarına gelmeyen kalmadı!
Diyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladıDiyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladı
Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurduGençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Kurban kesim işlemlerinin esasları belirlendi

Kurban kesim işlemlerinin esasları belirlendi

"Yeterlilik belgesi olmayanlar araba alıp satamayacak"

"Yeterlilik belgesi olmayanlar araba alıp satamayacak"

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladı

Diyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladı

Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

Kanatlı etinde yeni pazar Çin

Kanatlı etinde yeni pazar Çin

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin

Hulusi Acar MediaMarkt Türkiye COO görevine getirildi

Hulusi Acar MediaMarkt Türkiye COO görevine getirildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.