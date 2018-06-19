Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.393,59 puan artışla 94.436,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 445,65 puan ve yüzde 0,48 azalarak 92.597,62 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 46,07 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 92.997,21 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.288,59 puanı, en yüksek 94.743,17 puanı gören endeks, günü yüzde 1,50 artışla 94.436,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,43, sanayi endeksi yüzde 1,45, hizmetler endeksi yüzde 0,94, teknoloji endeksi yüzde 3,10 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.842,57 puan ve yüzde 1.61 artarak 116.040,02 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 259'u prim yaptı, 116'sı geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.274,70 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.274,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 195 bin lira oldu.