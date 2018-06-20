FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 18:44 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,12 değer kazanarak 94.551,86 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 194 bin 600 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 114,99 puan artışla 94.551,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 140,85 puan ve yüzde 0,15 azalarak 94.296,01 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 232,63 puan ve yüzde 0,25 değer kaybederek 94.204,23 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.719,11 puanı, en yüksek 95.246,72 puanı gören endeks, günü yüzde 0,12 artışla 94.551,86 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 0,17, teknoloji endeksi yüzde 1,92 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,54 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 50,05 puan ve yüzde 0,04 artarak 116.090,07 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 217'si prim yaptı, 145'i geriledi.
Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Sasa Polyester ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.274,47 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.274,47 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 194 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,7454 lira, satışta 4,7644 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,7511 lira, satışta 4,7702 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18.61'den, bileşik getirisi de yüzde 19,48'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 843 milyon 774 bin 910,41 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 819 milyon 463 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 17,06 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1582, sterlin/dolar paritesi 1,3185, dolar/yen paritesi de 110,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,07 dolardan işlem görüyor.

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