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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,53 değer kazanarak 95.057,23 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 192 bin 600 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 505,37 puan artışla 95.057,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 38,46 puan ve yüzde 0,04 artarak 94.590,32 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 119,05 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 94.670,91 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.324,33 puanı, en yüksek 95.398,26 puanı gören endeks, günü yüzde 0,53 artışla 95.057,23 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 1,24 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,69 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 469,64 puan ve yüzde 0,40 artarak 116.559,72 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 235'i prim yaptı, 127'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Sasa Polyaster ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.268,20 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.268,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 192 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,7490 lira, satışta 4,7681 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,7454 lira, satışta 4,7644 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,60'tan, bileşik getirisi de yüzde 19,46'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 389 milyon 482 bin 150,43 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 778 milyon 391 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 17,01 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3251, dolar/yen paritesi de 109,97 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,75 dolardan işlem görüyor.

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