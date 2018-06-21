Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 505,37 puan artışla 95.057,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 38,46 puan ve yüzde 0,04 artarak 94.590,32 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 119,05 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 94.670,91 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.324,33 puanı, en yüksek 95.398,26 puanı gören endeks, günü yüzde 0,53 artışla 95.057,23 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 1,24 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,69 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 469,64 puan ve yüzde 0,40 artarak 116.559,72 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 235'i prim yaptı, 127'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Sasa Polyaster ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.268,20 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.268,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 192 bin 600 lira oldu.