Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 794,87 puan artışla 95.852,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 459,95 puan ve yüzde 0,48 artarak 95.517,18 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 313,39 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 95.370,63 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.451,46 puanı, en yüksek 96.186,76 puanı gören endeks, günü yüzde 0,84 artışla 95.852,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 0,83 ve hizmetler endeksi yüzde 0,60 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,64 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 956,10 puan ve yüzde 0,82 artarak 117.515,81 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 166'sı prim yaptı, 191'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.269,50 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.269,50 dolardan işlem görüyor.