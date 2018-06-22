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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,84 değer kazanarak 95.852,11 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 192 bin 705 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 794,87 puan artışla 95.852,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 459,95 puan ve yüzde 0,48 artarak 95.517,18 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 313,39 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 95.370,63 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.451,46 puanı, en yüksek 96.186,76 puanı gören endeks, günü yüzde 0,84 artışla 95.852,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 0,83 ve hizmetler endeksi yüzde 0,60 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,64 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 956,10 puan ve yüzde 0,82 artarak 117.515,81 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 166'sı prim yaptı, 191'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.269,50 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.269,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 192 bin 705 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,7044 lira, satışta 4,7233 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,7490 lira, satışta 4,7681 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,46'dan, bileşik getirisi de yüzde 19,31'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 626 milyon 291 bin 663,82 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 665 milyon 362 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 16,26 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1633, sterlin/dolar paritesi 1,3271, dolar/yen paritesi de 109,92 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,72 dolardan işlem görüyor.

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