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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,92 değer kaybederek 94.008,29 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 190 bin 950 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.843,41 puan azalışla 94.008,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3.403,66 puan ve yüzde 3,55 artarak 99.255,76 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 534,16 puan ve yüzde 0,56 değer kaybederek 95.317,95 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.365,45 puanı, en yüksek 99.394,05 puanı gören endeks, günü yüzde 1,92 azalışla 94.008,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,97, sanayi endeksi yüzde 1,20 ve hizmetler endeksi yüzde 0,81 değer kaybederken, teknoloji endeksi ise yüzde 0,80 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.333,90 puan ve yüzde 1,99 azalarak 115.181,91 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 164'ü prim yaptı, 206'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.266,20 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.266,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,01 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 190 bin 950 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,6364 lira, satışta 4,6550 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,7044 lira, satışta 4,7233 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,15'tan, bileşik getirisi de yüzde 18,97'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 585 milyon 990 bin 687,52 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 152 milyon 587 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 16,24 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1684, sterlin/dolar paritesi 1,3266, dolar/yen paritesi de 109,63 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,22 dolardan işlem görüyor.

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