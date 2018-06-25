Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.843,41 puan azalışla 94.008,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3.403,66 puan ve yüzde 3,55 artarak 99.255,76 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 534,16 puan ve yüzde 0,56 değer kaybederek 95.317,95 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.365,45 puanı, en yüksek 99.394,05 puanı gören endeks, günü yüzde 1,92 azalışla 94.008,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,97, sanayi endeksi yüzde 1,20 ve hizmetler endeksi yüzde 0,81 değer kaybederken, teknoloji endeksi ise yüzde 0,80 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.333,90 puan ve yüzde 1,99 azalarak 115.181,91 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 164'ü prim yaptı, 206'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.266,20 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.266,20 dolardan işlem görüyor.