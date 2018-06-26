Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 399,90 puan artışla 94.408,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 69,64 puan ve yüzde 0,07 artarak 94.077,94 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 581,88 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 94.590,17 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.807,74 puanı, en yüksek 95.101,48 puanı gören endeks, günü yüzde 0,43 artışla 94.408,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,40, sanayi endeksi yüzde 0,33 ve hizmetler endeksi yüzde 0,60, teknoloji endeksi ise yüzde 3,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 624,99 puan ve yüzde 0,54 artarak 115.806,90 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 277'si prim yaptı, 98'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D), Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.261,63 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.261,63 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 187 bin 400 lira oldu.