Piyasalarda gün sonu

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.935,50 puan ve yüzde 1,67 artarak 117.742,40 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 332'si prim yaptı, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve Tüpraş bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100 endeksi, güne 24,73 puan ve yüzde 0,03 artarak 94.432,93 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 874,52 puan ve yüzde 0,93 değer kazanarak 95.282,72 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.292,57 puanı, en yüksek 96.187,31 puanı gören endeks, günü yüzde 1,64 artışla 95.954,80 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yatay seyrederken, altının kilogramı kapanışta 186 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,6317 lira, satışta 4,6502 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,6708 lira, satışta 4,6895 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,44'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,29'dan'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 4 milyar 148 milyon 311 bin 503,32 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 815 milyon 980 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 16,32 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1593, sterlin/dolar paritesi 1,3148, dolar/yen paritesi de 110,39 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,92 dolardan işlem görüyor.

