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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,28 değer kazanarak 96.226,99 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 185 bin 250 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 272,19 puan artışla 96.226,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 147,50 puan ve yüzde 0,15 azalarak 95.807,30 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 768,00 puan ve yüzde 0,80 değer kazanarak 96.722,80 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.486,95 puanı, en yüksek 96.993,23 puanı gören endeks, günü yüzde 0,28 artışla 96.226,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 1, teknoloji endeksi yüzde 1,48, sanayi endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 340,76 puan ve yüzde 0,29 artarak 118.083,16 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 280'i prim yaptı, 105'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.250,15 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.250,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,50 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 185 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,6051 lira, satışta 4,6235 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,6317 lira, satışta 4,6502 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,17'den'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 5 milyon 185 bin 928,54 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 315 milyon 624 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 17,27 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1583, sterlin/dolar paritesi 1,3091, dolar/yen paritesi de 110,34 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,88 dolardan işlem görüyor.

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