FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 18:57 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,30 değer kazanarak 96.520,07 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 184 bin 130 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 293,08 puan artışla 96.520,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 600,21 puan ve yüzde 0,62 artarak 96.827,20 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.008,61 puan ve yüzde 1,05 değer kazanarak 97.235,60 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.230,08 puanı, en yüksek 97.500,05 puanı gören endeks, günü yüzde 0,30 artışla 96.520,07 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,57, teknoloji endeksi yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,73 puan ve yüzde 0,02 artarak 118.103,89 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 270'i prim yaptı, 104'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.251,57 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.251,57 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 184 bin 130 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,5575 lira, satışta 4,5758 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,6051 lira, satışta 4,6235 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,31'den, bileşik getirisi de yüzde 19,15'ten'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 105 milyon 893 bin 160,15 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 4 milyar 997 milyon 223 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 17,84 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1668, sterlin/dolar paritesi 1,3193, dolar/yen paritesi de 110,84 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,14 dolardan işlem görüyor.

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
Turizmcilerden 'OHAL kaldırılsın' talebiTurizmcilerden 'OHAL kaldırılsın' talebi
CarrefourSA’nın yeni Genel Müdürü Kutay KartallıoğluCarrefourSA’nın yeni Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam gelecek mi?

Boeing ses hızının 5 katına çıkabilen bir uçak geliştiriyor

Boeing ses hızının 5 katına çıkabilen bir uçak geliştiriyor

Oyun oynayarak binlerce lira kazanıyorlar

Oyun oynayarak binlerce lira kazanıyorlar

Zorunlu trafik sigortasında kritik uyarı!

Zorunlu trafik sigortasında kritik uyarı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Tüfenkci: Üreticilerin önündeki problemleri çözüme ulaştırmaya çalışacağız

Bakan Tüfenkci: Üreticilerin önündeki problemleri çözüme ulaştırmaya çalışacağız

Turizmcilerden 'OHAL kaldırılsın' talebi

Turizmcilerden 'OHAL kaldırılsın' talebi

CarrefourSA’nın yeni Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu

CarrefourSA’nın yeni Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu

BMD: Alibaba'nın Trendyol’a ortaklığı markalara büyük fırsat

BMD: Alibaba'nın Trendyol’a ortaklığı markalara büyük fırsat

Kanadalı emeklilik fonu HOOPP Chobani'ye ortak oldu

Kanadalı emeklilik fonu HOOPP Chobani'ye ortak oldu

Migros ve Chep Sürdürülebilir Gıda Platformu'nda

Migros ve Chep Sürdürülebilir Gıda Platformu'nda

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.