FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,19 değer kaybederek 96.588,20 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 185,29 puan azalışla 96.588,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 254,42 puan ve yüzde 0,26 artarak 97.027,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 222,12 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 96.995,61 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.450,39 puanı, en yüksek 97.445,82 puanı gören endeks, günü yüzde 0,19 azalışla 96.588,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 40,44 puan ve yüzde 0,03 azalarak 118.401,12 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 176'sı prim yaptı, 209'u geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.254,49 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.254,49 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,6528 lira, satışta 4,6714 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,6192 lira, satışta 4,6377 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,69'dan, bileşik getirisi de yüzde 19,56'dan'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 16,26 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1656, sterlin/dolar paritesi 1,3182, dolar/yen paritesi de 110,65 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,32 dolardan işlem görüyor.

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