Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 185,29 puan azalışla 96.588,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 254,42 puan ve yüzde 0,26 artarak 97.027,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 222,12 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 96.995,61 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.450,39 puanı, en yüksek 97.445,82 puanı gören endeks, günü yüzde 0,19 azalışla 96.588,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 40,44 puan ve yüzde 0,03 azalarak 118.401,12 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 176'sı prim yaptı, 209'u geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.254,49 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.254,49 dolardan işlem görüyor.