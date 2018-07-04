FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 18:34 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,66 değer kazanarak 97.230,07 puana yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 641,87 puan artışla 97.230,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 207,31 puan ve yüzde 0,21 artarak 96.795,51 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 514,05 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 97.102,26 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.392,09 puanı, en yüksek 97.455,05 puanı gören endeks, günü yüzde 0,66 artışla 97.230,07 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, hizmetler endeksi yüzde 1,73, teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 865,31 puan ve yüzde 0,73 artarak 119.266,43 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 237'si prim yaptı, 144'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

\

- Altının onsu 1.255,59 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.255,59 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,6954 lira, satışta 4,7142 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,6528 lira, satışta 4,6714 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,84'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 16,44 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1641, sterlin/dolar paritesi 1,3213, dolar/yen paritesi de 110,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,80 dolardan işlem görüyor.

PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
Plajda evlenme teklifi için yeni buluş: Kum yazıcısıPlajda evlenme teklifi için yeni buluş: Kum yazıcısı
Junioshow kapılarını beşinci kez açtıJunioshow kapılarını beşinci kez açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Varlık Barışı'nda bu tarihe dikkat

Varlık Barışı'nda bu tarihe dikkat

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son durum...

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son durum...

Bodrum'da son 5 yılın iyi turizm sezonu yaşanıyor!

Bodrum'da son 5 yılın iyi turizm sezonu yaşanıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Diğer Haberler
Plajda evlenme teklifi için yeni buluş: Kum yazıcısı

Plajda evlenme teklifi için yeni buluş: Kum yazıcısı

Junioshow kapılarını beşinci kez açtı

Junioshow kapılarını beşinci kez açtı

Trabzon'da dağın zirvesine OSB kurulacak

Trabzon'da dağın zirvesine OSB kurulacak

Reel efektif döviz kuru endeksi 77.1 ile en düşük düzeye geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi 77.1 ile en düşük düzeye geriledi

KTKC ile yurt dışına açılan Limak hedefine Makedonya ve Fransa'yı aldı

KTKC ile yurt dışına açılan Limak hedefine Makedonya ve Fransa'yı aldı

Dünya Kupası'nın domatesi Fethiye'den

Dünya Kupası'nın domatesi Fethiye'den

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.