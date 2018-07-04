Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 641,87 puan artışla 97.230,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 207,31 puan ve yüzde 0,21 artarak 96.795,51 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 514,05 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 97.102,26 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.392,09 puanı, en yüksek 97.455,05 puanı gören endeks, günü yüzde 0,66 artışla 97.230,07 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, hizmetler endeksi yüzde 1,73, teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 865,31 puan ve yüzde 0,73 artarak 119.266,43 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 237'si prim yaptı, 144'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.255,59 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.255,59 dolardan işlem görüyor.