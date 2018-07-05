Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.866,93 puan artışla 99.097,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 329,65 puan ve yüzde 0,34 artarak 97.559,72 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.319,67 puan ve yüzde 1,36 değer kazanarak 98.549,74 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.559,72 puanı, en yüksek 99.264,80 puanı gören endeks, günü yüzde 1,92 artışla 99.097,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,30, hizmetler endeksi yüzde 2,35, teknoloji endeksi yüzde 5,23, sanayi endeksi yüzde 1,73 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.458,39 puan ve yüzde 2,06 artarak 121.724,83 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 305'i prim yaptı, 77'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.258,21 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.258,21 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,6394, lira, satışta 4,6580 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,6954 lira, satışta 4,7142 lira olarak belirlemişti.