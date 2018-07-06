Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 363,11 puan azalışla 98.733,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 204,47 puan ve yüzde 0,21 artarak 99.301,48 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 477,36 puan ve yüzde 0,48 değer kaybederek 98.619,64 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.109,88 puanı, en yüksek 99.806,42 puanı gören endeks, günü yüzde 0,37 azalışla 98.733,89 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45, hizmetler endeksi yüzde 0,14 ve sanayi endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,91 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 302,43 puan ve yüzde 0,25 azalarak 121.422,40 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 121'i prim yaptı, 258'i geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.255,17 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.255,17 dolardan işlem görüyor.