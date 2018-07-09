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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,53 değer kazanarak 99.252,84 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 184 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 518,96 puan artışla 99.252,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 862,21 puan ve yüzde 0,87 artarak 99.596,10 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.744,60 puan ve yüzde 1,77 değer kazanarak 100.478,49 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.732,98 puanı, en yüksek 100.807,75 puanı gören endeks, günü yüzde 0,53 artışla 99.252,84 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi de yüzde 2,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 715,10 puan ve yüzde 0,59 artarak 122.137,50 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 179'u prim yaptı, 173'ü geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.261,56 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.261,56 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 184 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,5272 lira, satışta 4,5453 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,5972 lira, satışta 4,6156 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,88'den, bileşik getirisi de yüzde 19,77'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 16,28 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1749, sterlin/dolar paritesi 1,3251, dolar/yen paritesi de 110,76 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,14 dolardan işlem görüyor.

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