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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 19:18 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 3,00 değer kaybederek 96.274,69 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 189 bin 700 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.978,15 puan azalışla 96.274,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 1.601,90 puan ve yüzde 1,61 azalarak 97.650,95 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 2.105,13 puan ve yüzde 2,12 değer kaybederek 97.147,71 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.851,25 puanı, en yüksek 98.466,18 puanı gören endeks, günü yüzde 3,00 azalışla 96.274,69 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,76, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 3,83, teknoloji endeksi de yüzde 0,53 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 3.874,27 puan ve yüzde 3,17 azalarak 118.263,23 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 49'u prim yaptı, 353'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.254,28 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.254,28 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 3,10 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 189 bin 700 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,7017 lira, satışta 4,7205 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,5272 lira, satışta 4,5453 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 20,11'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1726, sterlin/dolar paritesi 1,3270, dolar/yen paritesi de 111,21 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,68 dolardan işlem görüyor.

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