Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.718,22 puan azalışla 89.571,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 439,96 puan ve yüzde 0,48 artarak 91.729,43 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 391,05 puan ve yüzde 0,43 değer kaybederek 90.898,42 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.168,89 puanı, en yüksek 92.466,45 puanı gören endeks, günü yüzde 1,88 azalışla 89.571,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 4,28, hizmetler endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 2,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.025,55 puan ve yüzde 1,81 azalarak 110.157,79 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 127'ü prim yaptı, 262'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Turkcell bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.247,24 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.247,24 dolardan işlem görüyor.