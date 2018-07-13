Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 326,41 puan artışla 89.897,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 427,34 puan ve yüzde 0,48 artarak 89.998,60 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 282,14 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 89.853,39 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.317,48 puanı, en yüksek 91.021,31 puanı gören endeks, günü yüzde 0,36 artışla 89.897,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 1,12 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 169,04 puan ve yüzde 0,15 artarak 110.326,83 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 249'u prim yaptı, 107'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.242,23 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.242,23 dolardan işlem görüyor.