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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 18:46 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,36 değer kazanarak 89.897,67 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 193 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 326,41 puan artışla 89.897,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 427,34 puan ve yüzde 0,48 artarak 89.998,60 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 282,14 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 89.853,39 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.317,48 puanı, en yüksek 91.021,31 puanı gören endeks, günü yüzde 0,36 artışla 89.897,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 1,12 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 169,04 puan ve yüzde 0,15 artarak 110.326,83 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 249'u prim yaptı, 107'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.242,23 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.242,23 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 193 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,8386 lira, satışta 4,8580 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,8142 lira, satışta 4,8335 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,31'den, bileşik getirisi de yüzde 20,24'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1664, sterlin/dolar paritesi 1,3200, dolar/yen paritesi de 112,45 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,23 dolardan işlem görüyor.

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