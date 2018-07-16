Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 153,65 puan azalışla 89.744,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 785,79 puan ve yüzde 0,87 artarak 90.683,46 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 696,63 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 90.594,30 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.165,56 puanı, en yüksek 91.044,33 puanı gören endeks, günü yüzde 0,17 azalışla 89.744,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,35 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 2,96 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 353,55 puan ve yüzde 0,32 azalarak 109.973,28 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 241'i prim yaptı, 138'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.239,38 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.239,38 dolardan işlem görüyor.