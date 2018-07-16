FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,17 değer kaybederek 89.744,01 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 193 bin 950 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 153,65 puan azalışla 89.744,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 785,79 puan ve yüzde 0,87 artarak 90.683,46 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 696,63 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 90.594,30 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.165,56 puanı, en yüksek 91.044,33 puanı gören endeks, günü yüzde 0,17 azalışla 89.744,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,35 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 2,96 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 353,55 puan ve yüzde 0,32 azalarak 109.973,28 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 241'i prim yaptı, 138'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.239,38 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.239,38 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,49 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 193 bin 950 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,8323 lira, satışta 4,8516 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,8386 lira, satışta 4,8580 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,45'ten, bileşik getirisi de yüzde 20,39'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1707, sterlin/dolar paritesi 1,3234, dolar/yen paritesi de 112,36 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,65 dolardan işlem görüyor.

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