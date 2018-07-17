Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.885,53 puan artışla 91.629,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 74,35 puan ve yüzde 0,08 artarak 89.818,36 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 830,55 puan ve yüzde 0,93 değer kazanarak 90.574,56 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.767,93 puanı, en yüksek 91.638,27 puanı gören endeks, günü yüzde 2,10 artışla 91.629,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 2,51, hizmetler endeksi yüzde 2,13, teknoloji endeksi de yüzde 6,79 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.521,61 puan ve yüzde 2,29 artarak 112.494,89 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 314'ü prim yaptı, 69'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.227,78 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.227,78 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,36 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 193 bin 250 lira oldu.