Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 692,41 puan artışla 92.321,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 92,61 puan ve yüzde 0,10 artarak 91.722,16 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 213,96 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 91.843,50 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.420,97 puanı, en yüksek 92.455,97 puanı gören endeks, günü yüzde 0,76 artışla 92.321,95 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,18, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 1,90 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 1,17 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.011,07 puan ve yüzde 0,90 artarak 113.505,96 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 162'si prim yaptı, 208'i geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.226,71 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.226,71 dolardan işlem görüyor.