FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,74 değer kazanarak 93.002,93 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 189 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 680,98 puan artışla 93.002,93 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 430,47 puan ve yüzde 0,47 artarak 92.752,30 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 573,61 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 92.895,56 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.193,47 puanı, en yüksek 93.295,81 puanı gören endeks, günü yüzde 0,74 artışla 93.002,93 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 1,05 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,35 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 758,42 puan ve yüzde 0,67 artarak 114.264,38 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 222'si prim yaptı, 127'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.217,06 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.217,06 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,74 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 189 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,8196 lira, satışta 4,8389 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,7875 lira, satışta 4,8066 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,50'den, bileşik getirisi de yüzde 20,46'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1605, sterlin/dolar paritesi 1,2997, dolar/yen paritesi de 112,95 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,11 dolardan işlem görüyor.

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