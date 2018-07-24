Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.171,33 puan azalışla 92.133,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 219,28 puan ve yüzde 0,23 artarak 95.524,43 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 533,59 puan ve yüzde 0,56 değer kaybederek 94.771,56 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.722,71 puanı, en yüksek 95.567,90 puanı gören endeks, günü yüzde 3,33 azalışla 92.133,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,82, sanayi endeksi yüzde 2,41, hizmetler endeksi yüzde 3,08, teknoloji endeksi de yüzde 3,91 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 4.174,75 puan ve yüzde 3,56 azalarak 112.932,26 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 71'i prim yaptı, 325'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Sasa Polyester ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.228,13 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.228,13 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 3,67 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 194 bin 750 lira oldu.