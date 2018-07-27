FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 18:35 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,81 değer kazanarak 95.584,84 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 190 bin 800 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 767,58 puan artışla 95.584,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 85,65 puan ve yüzde 0,09 artarak 94.902,91 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 265,19 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 95.082,45 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.444,54 puanı, en yüksek 95.977,33 puanı gören endeks, günü yüzde 0,81 artışla 95.584,84 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,03, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,91 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.025,72 puan ve yüzde 0,88 artarak 117.514,77 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 192'si prim yaptı, 158'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.224,45 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.224,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 190 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,8534 lira, satışta 4,8728 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,8149 lira, satışta 4,8342 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,46'dan, bileşik getirisi de yüzde 20,41'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1652, sterlin/dolar paritesi 1,3120, dolar/yen paritesi de 110,99 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,47 dolardan işlem görüyor.

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