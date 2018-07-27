Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 767,58 puan artışla 95.584,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 85,65 puan ve yüzde 0,09 artarak 94.902,91 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 265,19 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 95.082,45 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.444,54 puanı, en yüksek 95.977,33 puanı gören endeks, günü yüzde 0,81 artışla 95.584,84 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,03, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,91 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.025,72 puan ve yüzde 0,88 artarak 117.514,77 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 192'si prim yaptı, 158'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.224,45 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.224,45 dolardan işlem görüyor.