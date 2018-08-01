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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,27 değer kazanarak 97.210,57 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 193 bin 950 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 258,34 puan artışla 97.210,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 169,90 puan ve yüzde 0,17 artarak 97.121,83 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 172,88 puan ve yüzde 0,18 değer kaybederek 96.779,36 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.245,44 puanı, en yüksek 97.409,55 puanı gören endeks, günü yüzde 0,27 artışla 97.210,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,02, hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 1,80 ve teknoloji endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 457,39 puan ve yüzde 0,38 artarak 119.907,83 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 164'ü prim yaptı, 199'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.217,53 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.217,53 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,14 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 193 bin 950 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,9188 lira, satışta 4,9386 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,8965 lira, satışta 4,9161 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,05'ten, bileşik getirisi de yüzde 21,06'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1674, sterlin/dolar paritesi 1,3121 dolar/yen paritesi de 111,93 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,90 dolardan işlem görüyor.

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