Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 258,34 puan artışla 97.210,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 169,90 puan ve yüzde 0,17 artarak 97.121,83 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 172,88 puan ve yüzde 0,18 değer kaybederek 96.779,36 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.245,44 puanı, en yüksek 97.409,55 puanı gören endeks, günü yüzde 0,27 artışla 97.210,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,02, hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 1,80 ve teknoloji endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 457,39 puan ve yüzde 0,38 artarak 119.907,83 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 164'ü prim yaptı, 199'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.217,53 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.217,53 dolardan işlem görüyor.