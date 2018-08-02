FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 2,74 değer kaybederek 94.543,27 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 197 bin 500 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.667,30 puan azalışla 94.543,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.692,39 puan ve yüzde 1,74 azalarak 95.518,18 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 2.936,33 puan ve yüzde 3,02 değer kaybederek 94.274,24 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.153,27 puanı, en yüksek 95.518,18 puanı gören endeks, günü yüzde 2,74 azalışla 94.543,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,69, sanayi endeksi yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 3,25 ve teknoloji endeksi yüzde 4,43 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.208,93 puan ve yüzde 2,68 azalarak 116.698,90 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 34'ü prim yaptı, 372'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

\

- Altının onsu 1.214,16 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.214,16 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,83 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 197 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5.0469 lira, satışta 5,0761 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,9188 lira, satışta 4,9386 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 21,80'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1614, sterlin/dolar paritesi 1,3029, dolar/yen paritesi de 111,45 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,70 dolardan işlem görüyor.

PARTNEROrtaköy'de panik anıOrtaköy'de panik anı
Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındıAydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı
Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı olduMandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Devletten işsize 1611 lira! İşte alma şartları

Devletten işsize 1611 lira! İşte alma şartları

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.