FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 18:43 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,13 değer kazanarak 95.610,48 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 197 bin 350 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.067,22 puan artışla 95.610,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 59,87 puan ve yüzde 0,06 azalarak 94.483,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.062,10 puan ve yüzde 1,12 değer kazanarak 95.605,37 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.483,40 puanı, en yüksek 96.064,30 puanı gören endeks, günü yüzde 1,13 artışla 95.610,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 1,03 ve teknoloji endeksi yüzde 3,65 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.059,36 puan ve yüzde 0,91 artarak 117.758,25 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 331'i prim yaptı, 62'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.219,54 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.219,54 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,07 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 197 bin 350 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,0743 lira, satışta 5,0946 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,0469 lira, satışta 5,0671 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,62'den, bileşik getirisi de yüzde 21,68'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1594, sterlin/dolar paritesi 1,3017, dolar/yen paritesi de 111,16 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,37 dolardan işlem görüyor.

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