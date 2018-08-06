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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.436,51 puan azalışla 94.173,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 320,02 puan ve yüzde 0,33 azalarak 95.290,46 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.401,93 puan ve yüzde 1,47 değer kaybederek 94.208,55 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.568,43 puanı, en yüksek 95.500,84 puanı gören endeks, günü yüzde 1,50 azalışla 94.173,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2, sanayi endeksi yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 1,36 ve teknoloji endeksi yüzde 2,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.827,37 puan ve yüzde 1,55 azalarak 115.930,88 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 77'si değer kazandı, 303'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Petkim ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.210,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.210,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,67 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 200 bin 650 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,1428 lira, satışta 5,1634 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,0743 lira, satışta 5,0946 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,05'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,16'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,2940, dolar/yen paritesi de 111,42 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,09 dolardan işlem görüyor.

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