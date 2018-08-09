Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 211,27 puan artışla 97.185,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 1.312,21 puan ve yüzde 1,35 azalarak 95.661,64 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.374,65 puan ve yüzde 1,42 değer kazanarak 98.348,51 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.408,69 puanı, en yüksek 98.743,89 puanı gören endeks, günü yüzde 0,22 artışla 97.185,13 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,57 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 331,53 puan ve yüzde 0,28 artarak 119.951,05 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 123'ü prim yaptı, 251'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Garanti Bankası ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.213,87 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.213,87 dolardan işlem görüyor.