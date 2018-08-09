FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 18:46 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,22 değer kazanarak 97.185,13 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 209 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 211,27 puan artışla 97.185,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 1.312,21 puan ve yüzde 1,35 azalarak 95.661,64 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.374,65 puan ve yüzde 1,42 değer kazanarak 98.348,51 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.408,69 puanı, en yüksek 98.743,89 puanı gören endeks, günü yüzde 0,22 artışla 97.185,13 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,57 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 331,53 puan ve yüzde 0,28 artarak 119.951,05 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 123'ü prim yaptı, 251'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Garanti Bankası ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.213,87 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.213,87 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,33 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 209 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3950 lira, satışta 5,4167 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2776 lira, satışta 5,2987 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,45'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,60'tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1569, sterlin/dolar paritesi 1,2866, dolar/yen paritesi de 110,91 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,46 dolardan işlem görüyor.

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