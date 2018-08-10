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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 2,31 değer kaybederek 94.939,63 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 238 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.245,50 puan azalışla 94.939,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 1.581,78 puan ve yüzde 1,63 azalarak 95.603,35 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 386,35 puan ve yüzde 0,40 değer kaybederek 96.798,77 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.598,12 puanı, en yüksek 97.810,06 puanı gören endeks, günü yüzde 2,31 azalışla 94.939,63 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,76, sanayi endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 2,57, teknoloji endeksi de yüzde 1,44 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.575,26 puan ve yüzde 2,15 azalarak 117.375,79 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 43'ü prim yaptı, 370'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası, ASELSAN ve Tüpraş bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.215,62 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.215,62 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 13,88 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 238 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9348 lira, satışta 5,9586 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3950 lira, satışta 5,4167 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,21'den, bileşik getirisi de yüzde 24,56'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1420, sterlin/dolar paritesi 1,2776, dolar/yen paritesi de 110,68 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,97 dolardan işlem görüyor.

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