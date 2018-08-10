Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.245,50 puan azalışla 94.939,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 1.581,78 puan ve yüzde 1,63 azalarak 95.603,35 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 386,35 puan ve yüzde 0,40 değer kaybederek 96.798,77 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.598,12 puanı, en yüksek 97.810,06 puanı gören endeks, günü yüzde 2,31 azalışla 94.939,63 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,76, sanayi endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 2,57, teknoloji endeksi de yüzde 1,44 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.575,26 puan ve yüzde 2,15 azalarak 117.375,79 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 43'ü prim yaptı, 370'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası, ASELSAN ve Tüpraş bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.215,62 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.215,62 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 13,88 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 238 bin lira oldu.