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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,79 değer kazanarak 93.418,65 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 245 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 734,10 puan artışla 93.418,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2.004,88 puan ve yüzde 2,16 artarak 94.689,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.203,60 puan ve yüzde 1,30 değer kazanarak 93.888,15 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.810,00 puanı, en yüksek 95.299,14 puanı gören endeks, günü yüzde 0,79 artışla 93.418,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,07, sanayi endeksi yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 6,42 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 1,23 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 844,94 puan ve yüzde 0,74 artarak 115.209,84 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 352'si prim yaptı, 58'i geriledi. ASELSAN, Petkim, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.197,61 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.197,61 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 4,67 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 245 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,5419 lira, satışta 6,5681 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8750 lira, satışta 6,9025 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,68'den, bileşik getirisi de yüzde 26,20'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1373, sterlin/dolar paritesi 1,2758, dolar/yen paritesi de 110,83 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,03 dolardan işlem görüyor.

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