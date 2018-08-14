Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 734,10 puan artışla 93.418,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2.004,88 puan ve yüzde 2,16 artarak 94.689,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.203,60 puan ve yüzde 1,30 değer kazanarak 93.888,15 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.810,00 puanı, en yüksek 95.299,14 puanı gören endeks, günü yüzde 0,79 artışla 93.418,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,07, sanayi endeksi yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 6,42 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 1,23 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 844,94 puan ve yüzde 0,74 artarak 115.209,84 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 352'si prim yaptı, 58'i geriledi. ASELSAN, Petkim, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.197,61 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.197,61 dolardan işlem görüyor.