FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 3,38 değer kaybederek 90.262,95 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 229 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.155,70 puan azalışla 90.262,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.622,28 puan ve yüzde 1,74 artarak 95.040,93 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.511,11 puan ve yüzde 1,62 değer kaybederek 91.907,54 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.131,54 puanı, en yüksek 95.245,00 puanı gören endeks, günü yüzde 3,38 azalışla 90.262,95 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,59, sanayi endeksi yüzde 2,71, hizmetler endeksi yüzde 5,40 ve teknoloji endeksi yüzde 4,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.760,89 puan ve yüzde 3,26 azalarak 111.448,95 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 56'sı prim yaptı, 344'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Petkim ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.180,59 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.180,59 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 6,53 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 229 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1317 lira, satışta 6,1563 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,5419 lira, satışta 6,5681 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 26,28'den, bileşik getirisi de yüzde 28,00'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1335, sterlin/dolar paritesi 1,2702, dolar/yen paritesi de 110,63 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,65 dolardan işlem görüyor.

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