Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.155,70 puan azalışla 90.262,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.622,28 puan ve yüzde 1,74 artarak 95.040,93 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.511,11 puan ve yüzde 1,62 değer kaybederek 91.907,54 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.131,54 puanı, en yüksek 95.245,00 puanı gören endeks, günü yüzde 3,38 azalışla 90.262,95 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,59, sanayi endeksi yüzde 2,71, hizmetler endeksi yüzde 5,40 ve teknoloji endeksi yüzde 4,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.760,89 puan ve yüzde 3,26 azalarak 111.448,95 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 56'sı prim yaptı, 344'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Petkim ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.180,59 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.180,59 dolardan işlem görüyor.