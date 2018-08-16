Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.119,74 puan azalışla 87.143,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.229,82 puan ve yüzde 1,36 artarak 91.492,77 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.178,96 puan ve yüzde 1,31 değer kaybederek 89.083,99 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 87.143,21 puanı, en yüksek 91.568,57 puanı gören endeks, günü yüzde 3,46 azalışla 87.143,21 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,10, sanayi endeksi yüzde 4,23, hizmetler endeksi yüzde 1,95 ve teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4.076,67 puan ve yüzde 3,66 azalarak 107.372,28 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 131'i prim yaptı, 252'si geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Garanti Bankası ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.180,57 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.180,57 dolardan işlem görüyor.