FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 18:33 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,22 değer kazanarak 91.284,04 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 240 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.098,05 puan artışla 91.284,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 735,34 puan ve yüzde 0,82 artarak 90.921,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 702,50 puan ve yüzde 0,78 değer kazanarak 90.888,49 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.999,20 puanı, en yüksek 91.284,04 puanı gören endeks, günü yüzde 1,22 artışla gördüğü en yüksek seviyeden tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 1,87, teknoloji endeksi de yüzde 1,30 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.189,42 puan ve yüzde 1,06 artarak 112.901,88 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 298'i prim yaptı, 85'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Petkim ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.210,70 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.210,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 5,26 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 240 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1857 lira, satışta 6,2105 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9902 lira, satışta 6,0142 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 26,71'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1675, sterlin/dolar paritesi 1,2892, dolar/yen paritesi de 111,05 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,99 dolardan işlem görüyor.

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