Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.098,05 puan artışla 91.284,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 735,34 puan ve yüzde 0,82 artarak 90.921,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 702,50 puan ve yüzde 0,78 değer kazanarak 90.888,49 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.999,20 puanı, en yüksek 91.284,04 puanı gören endeks, günü yüzde 1,22 artışla gördüğü en yüksek seviyeden tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 1,87, teknoloji endeksi de yüzde 1,30 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.189,42 puan ve yüzde 1,06 artarak 112.901,88 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 298'i prim yaptı, 85'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Petkim ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.210,70 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.210,70 dolardan işlem görüyor.