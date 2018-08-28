Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.582,90 puan artışla 93.866,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,55 puan ve yüzde 0,01 azalarak 91.274,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.724,68 puan ve yüzde 1,89 değer kaybederek 93.008,72 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.991,60 puanı, en yüksek 93.974,61 puanı gören endeks, günü yüzde 2,83 artışla 93.866,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,97, sanayi endeksi yüzde 2,63, hizmetler endeksi yüzde 2,31, teknoloji endeksi de yüzde 4,50 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki, kapanışa göre 3.359,48 puan ve yüzde 2,98 artarak 116.260,56 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 33'ü prim yaptı, 378'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Petkim ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.209,31 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.209,31 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,35 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 243 bin 250 lira oldu.