FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 18:35 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 2,83 değer kazanarak 93.866,94 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 243 bin 250 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.582,90 puan artışla 93.866,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,55 puan ve yüzde 0,01 azalarak 91.274,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.724,68 puan ve yüzde 1,89 değer kaybederek 93.008,72 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.991,60 puanı, en yüksek 93.974,61 puanı gören endeks, günü yüzde 2,83 artışla 93.866,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,97, sanayi endeksi yüzde 2,63, hizmetler endeksi yüzde 2,31, teknoloji endeksi de yüzde 4,50 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki, kapanışa göre 3.359,48 puan ve yüzde 2,98 artarak 116.260,56 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 33'ü prim yaptı, 378'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Petkim ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

\

- Altının onsu 1.209,31 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.209,31 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,35 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 243 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,2142 lira, satışta 6,2391 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1857 lira, satışta 6,2105 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,01'den, bileşik getirisi de yüzde 26,58'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1716, sterlin/dolar paritesi 1,2881, dolar/yen paritesi de 111,13 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,27 dolardan işlem görüyor.

PARTNERBöyle fobi olmaz olsun! İşte en ilginç korkularBöyle fobi olmaz olsun! İşte en ilginç korkular
Vali Güzeloğlu: Diyarbakır mercimek ve ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisi Vali Güzeloğlu: Diyarbakır mercimek ve ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisi 
Konut sektörü temsilcileri yeni kampanyadan umutluKonut sektörü temsilcileri yeni kampanyadan umutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik açıklama

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

3 bin TL'ye çalıştıracak eleman bulamıyor

3 bin TL'ye çalıştıracak eleman bulamıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vali Güzeloğlu: Diyarbakır mercimek ve ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisi 

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır mercimek ve ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisi 

Konut sektörü temsilcileri yeni kampanyadan umutlu

Konut sektörü temsilcileri yeni kampanyadan umutlu

Burkay: Uluslararası arenada çok büyük rakiplerimiz var

Burkay: Uluslararası arenada çok büyük rakiplerimiz var

Limon fiyatına 'turfanda' ayarı

Limon fiyatına 'turfanda' ayarı

KARADENİZBİRLİK, yağlık ay çiçeğine 2,20 TL fiyat verdi

KARADENİZBİRLİK, yağlık ay çiçeğine 2,20 TL fiyat verdi

Çanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyor

Çanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.