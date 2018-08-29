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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,62 değer kaybederek 93.280,71 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 248 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 586,23 puan azalışla 93.280,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 549,98 puan ve yüzde 0,59 azalarak 93.316,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 308,94 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 93.558,00 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.760,43 puanı, en yüksek 94.279,73 puanı gören endeks, günü yüzde 0,62 azalışla 93.280,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 0,63, teknoloji endeksi de yüzde 2,07 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 859,49 puan ve yüzde 0,74 azalarak 115.401,07 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 143'ü prim yaptı, 235'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.203,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.203,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,95 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 248 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,4018 lira, satışta 6,4274 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,2142 lira, satışta 6,2391 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,67'den, bileşik getirisi de yüzde 26,19'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1695, sterlin/dolar paritesi 1,2987, dolar/yen paritesi de 111,71 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,46 dolardan işlem görüyor.

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