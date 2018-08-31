Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 557,31 puan azalışla 92.723,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 169,41 puan ve yüzde 0,18 artarak 93.450,11 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 619,90 puan ve yüzde 0,66 değer kaybederek 92.660,81 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.132,88 puanı, en yüksek 93.658,24 puanı gören endeks, günü yüzde 0,60 azalışla 92.723,40 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 1,11, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,25 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 990,71 puan ve yüzde 0,86 azalarak 114.410,36 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 164'ü prim yaptı, 217'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İş Bankası (C), Petkim ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.202,63 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.202,63 dolardan işlem görüyor.