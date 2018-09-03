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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 18:34 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,29 değer kazanarak 93.915,55 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 253 bin 615 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.192,15 puan artışla 93.915,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 432,10 puan ve yüzde 0,47 azalarak 92.291,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.248,59 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak 93.971,99 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.205,55 puanı, en yüksek 94.656,05 puanı gören endeks, günü yüzde 1,29 artışla 93.915,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 1,74, hizmetler endeksi yüzde 1,38, teknoloji endeksi de yüzde 2,84 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.205,80 puan ve yüzde 1,05 artarak 115.616,16 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 279'u prim yaptı, 96'sı geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) Garanti Bankası ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.201,49 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.201,49 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 253 bin 615 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,6167 lira, satışta 6,6432 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,5452 lira, satışta 6,5714 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 24,40'tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1621, sterlin/dolar paritesi 1,2881, dolar/yen paritesi de 111,07 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,31 dolardan işlem görüyor.

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