Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.192,15 puan artışla 93.915,55 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, haftaya 432,10 puan ve yüzde 0,47 azalarak 92.291,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.248,59 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak 93.971,99 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.205,55 puanı, en yüksek 94.656,05 puanı gören endeks, günü yüzde 1,29 artışla 93.915,55 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 1,74, hizmetler endeksi yüzde 1,38, teknoloji endeksi de yüzde 2,84 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.205,80 puan ve yüzde 1,05 artarak 115.616,16 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 279'u prim yaptı, 96'sı geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) Garanti Bankası ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
\
- Altının onsu 1.201,49 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.201,49 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 253 bin 615 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,6167 lira, satışta 6,6432 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,5452 lira, satışta 6,5714 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 24,40'tan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1621, sterlin/dolar paritesi 1,2881, dolar/yen paritesi de 111,07 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,31 dolardan işlem görüyor.
Check-in yaptığı koltuk değiştirilince tazminat kazandı
Kilosunu yüz eurodan satıyor! Para basıyor
Borsa haftaya nasıl başladı?
Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum ve dolar yorumları
'Şarbon' karaborsacıları! Hemen harekete geçtiler
İstanbul'un göbeğindeki AVM'nin yürüyen merdivenlerine 'haciz' iddiası!
Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Borsa güne düşüşle başladı
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Okuyucu Yorumları 0 yorum